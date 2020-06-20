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Полное издание знаменитого файтинга Injustice: Gods Among Us отдается бесплатно и навсегда
Акция продлится до 26 июня
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает баловать геймеров выгодными акциями и распродажами. На этот раз в онлайн-магазине абсолютно бесплатно и навсегда отдается полное издание знаменитого файтинга Injustice: Gods Among Us.
В Injustice: Gods Among Us игроки могут сыграть за культовых персонажей DC Comics, в числе которых Джокер, Бэтмен, Супермен и другие. Кроме того, тайтл оснащен глубоким оригинальным сюжетом. В полном издании тайтла геймеров ждут шесть новых игровых персонажей, а также более 30 новых костюмов, а также новые миссии.
Напомним, что в обычное время полное издание Injustice: Gods Among Us продается за 419 рублей, тогда как сейчас его можно установить бесплатно и навсегда. Стоит отметить, что акция активна ограниченное количество времени. Так, бесплатная загрузка будет доступна до 26 июня 9:59 по московскому времени. Загрузить знаменитый файтинг со 100% скидкой можно по этой ссылке.