Пользователь создал «браузерную GTA 7» с помощью ИИ Grok — в шутку, но с разрушаемостью и полетами

Ожиданий было немного — однако результат удивил. Сначала Grok создал простую 2D-игру с видом сверху, напоминающую первые части Grand Theft Auto.

Однако после нескольких доработок по запросу пользователя, ИИ самостоятельно перенёс игру в полноценное 3D-пространство с мини-городом, неигровыми персонажами и автомобилями.

Дальше — больше. В проект добавили простую физику разрушений, а затем даже реализовали полёты на истребителе. Всё это работает прямо в браузере. Автор назвал свою версию GTA 7 «абсолютно нелепой, но невероятно весёлой».