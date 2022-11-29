Пользователь Steam из Украины создал список игр российских разработчиков с призывом не покупать их

«Это русская игра. Покупая её (или даже просто прибавив к желаемому), вы поддерживаете врагов нашей страны», — такой комментарий куратор (автор списка) оставляет в разделе рецензий к каждой игре российской разработки.

Список ведётся с сентября 2022 года. На данный момент этот перечень включает 604 игры, в том числе 273 инди-проекта, 169 ролевых игр, 124 симулятора, 134 стратегии и 242 экшн-игры. На список украинского геймера подписаны более 7 тысяч профилей Steam.

«Здесь собраны игры от российских студий, издательств и объединений, в которых основные сотрудники россияне. Эти игры кто-нибудь мог случайно приобрести (или уже приобрёл), не зная об их происхождении», — сказано в описании списка.