Пользователи консолей Xbox столкнулись с масштабным сбоем

Многие пользователи ещё днём 2 июля начали жаловаться на невозможность зайти в аккаунт, на сбои в многопользовательской онлайн-версии Call of Duty, также проблемы коснулись Microsoft Store.

Сбои сервисов, включая Xbox Live, были зафиксированы на портале Downdetector, на это же многие пользователи жалуются в соцсети Х. При этом служба поддержки Microsoft никак не комментирует проблему. К тому же, несмотря на жалобы пользователей, большинство служб Microsoft и Xbox работают штатно.

О проблеме рассказало даже издание The Verge. Автор материала говорит, что размах проблемы шире, чем может показаться. К примеру, The Verge сослался на издателя игр Bethesda, которая теперь тоже принадлежит Microsoft. В сообщении компании говорится, что сервис «в настоящее время испытывает перебои в обслуживании». И эта проблема коснулась большого количества людей.

Когда нормальная работа служб Xbox будет восстановлена, пока непонятно.