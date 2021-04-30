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Пользователи нашли возможное подтверждение скорому анонсу GTA VI
Очень хочется верить, что зацепка и вправду стоящая
Среди вакансий Rockstar North появилась одна очень интересная вакансия. Компания, разрабатывающая серию GTA, начала набор тестировщиков. Это, по мнению пользователей, является прямым намёком на скорый анонс долгожданной GTA VI.
И если быть честным, в этой версии есть здравый смысл. Тестированием проектов, с привлечением сотрудников извне, чаще всего занимаются на поздних этапах разработки. Учитывая, что прежние слухи многократно заявляли об анонсе новой части Grand Theft Auto в 2021 году, можно предположить, что тестировщики дополнительно на это «намекают».
Отметим, что последняя на сегодняшний день часть GTA вышла в сентябре 2013 года. В дальнейшем проект портировали на ряд платформ, в том числе PlayStation 4 и PlayStation 5. Таким образом, в 2021 году игре исполняется 8 лет.