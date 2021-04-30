Пользователи нашли возможное подтверждение скорому анонсу GTA VI

И если быть честным, в этой версии есть здравый смысл. Тестированием проектов, с привлечением сотрудников извне, чаще всего занимаются на поздних этапах разработки. Учитывая, что прежние слухи многократно заявляли об анонсе новой части Grand Theft Auto в 2021 году, можно предположить, что тестировщики дополнительно на это «намекают».