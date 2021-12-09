Пользователи обнаружили страницу ремастера Far Cry 3: Blood Dragon в PS Store

Напомним, что действия этого DLC происходят в 2007 году. Геймерам предоставляется возможность сыграть за сержанта Рэкса Кольта. Ему требуется освободить девушку, расправиться со злодеями и, разумеется, спасти мир. Игра выполнена в киберпанк стилистике.

Также на странице с ремастером указана и дата выхода этой игры. Так, согласно опубликованным данным, выпустить игру могут уже 15 декабря. Ознакомиться со страницей ремастера можно перейдя по этой ссылке. Выйдет ли игра лишь для азиатского рынка или ждать ее стоит и на глобальном — пока неизвестно.