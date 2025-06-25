Пользователи PlayStation потребовали от Sony €435 млн за завышенные цены на игры

Кампания «Fair PlayStation» утверждает, что с 2013 года пользователи переплатили в общей сложности около €435 млн за цифровой контент, который в среднем стоит на 47% дороже, чем дисковые версии тех же игр.

По словам истцов, Sony использует свою доминирующую позицию, контролируя около 80% голландского консольного рынка, и не позволяет сторонним магазинам торговать цифровыми копиями игр.

Это, как считают юристы, нарушает принципы свободной конкуренции и вредит не только покупателям, но и разработчикам.

Представитель инициативы, Люсия Мелхертс, отметила, что Sony «навязывает новые условия и повышает цены, не предлагая ничего взамен», что разрушает доверие игроков. Первое слушание по делу назначено на конец 2025 года.

Активисты надеются добиться открытия PlayStation Store для сторонних поставщиков.