Пользователи PS5 смогут разговаривать друг с другом в голосовом чате Discord

Опубликовано 14 июня 2024, 15:45
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Пользователи PS5 смогут разговаривать друг с другом в голосовом чате DiscordНепосредственно на консолях
Компания Sony в своём официальном Х-аккаунте сообщила, что «в ближайшие недели» пользователи PlayStation 5 из Японии и Азии смогут пользоваться полноценным голосовым чатом Discord непосредственно на консолях.
Sony и Discord готовят интеграцию голосовой связи во время игр не через мобильное или настольное приложение, как это делается сейчас, а через приложение на консоли.
Вслед за пользователями PS5 из Японии и Азии нововведение появится у геймеров из Европы, Австралии, Новой Зеландии, Ближнего Востока, а затем США и Канады.