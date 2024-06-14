Пользователи PS5 смогут разговаривать друг с другом в голосовом чате Discord

Sony и Discord готовят интеграцию голосовой связи во время игр не через мобильное или настольное приложение, как это делается сейчас, а через приложение на консоли.

Вслед за пользователями PS5 из Японии и Азии нововведение появится у геймеров из Европы, Австралии, Новой Зеландии, Ближнего Востока, а затем США и Канады.