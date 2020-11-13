Пользователи раскупили стартовую партию PlayStation 5

По мнению аналитиков, глобальный бешеный спрос на игровые приставки и игры обусловлен пандемией коронавирусной инфекции. В этом году японская компания Sony, по понятным причинам, озаботилась о здоровье своих потребителей и запустила продажи консолей лишь в онлайне, напомнив о необходимости избегать мест скопления людей.

Сообщается, что в Японии в основных сервисах онлайн-продаж приставку распродали буквально за несколько часов. Причем некоторые магазины предусмотрели лотереи для того, чтобы разделить доступные приставки между клиентами. Уже сейчас на консоль прогнозируют дефицит, который может сохраниться до 2021 года.