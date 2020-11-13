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Пользователи раскупили стартовую партию PlayStation 5
Прогнозируется дефицит, который сохранится до 2021 года
Вчера в ряде стран стартовали продажи нового поколения консоли PlayStation 5. А уже сегодня сообщается о том, что пользователи раскупили всю стартовую партию приставок.
По мнению аналитиков, глобальный бешеный спрос на игровые приставки и игры обусловлен пандемией коронавирусной инфекции. В этом году японская компания Sony, по понятным причинам, озаботилась о здоровье своих потребителей и запустила продажи консолей лишь в онлайне, напомнив о необходимости избегать мест скопления людей.
Сообщается, что в Японии в основных сервисах онлайн-продаж приставку распродали буквально за несколько часов. Причем некоторые магазины предусмотрели лотереи для того, чтобы разделить доступные приставки между клиентами. Уже сейчас на консоль прогнозируют дефицит, который может сохраниться до 2021 года.