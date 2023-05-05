Пользователи Steam Deck тоже смогут сыграть в Atomic Heart

Ранее рейтинг совместимости Atomic Heart и Steam Deck обозначался как «Можно играть», но теперь игре присвоен статус «Полностью совместимо». Это говорит о том, что что игра запустится на консоли без каких-либо дополнительных настроек.

Компания Valve, производитель Steam Deck, подтвердила эту информацию.