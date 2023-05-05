Пользователи Steam Deck тоже смогут сыграть в Atomic Heart

19:45, 05 мая 2023
1 мин.
Пользователи Steam Deck тоже смогут сыграть в Atomic HeartИгру полностью оптимизировали для этой консоли
Разработчик и издатель игры Atomic Heart студия Mundfish сообщила радостную новость для поклонников их продукта и пользователей портативной консоли Steam Deck. Игра полностью оптимизирована под консоль.
Ранее рейтинг совместимости Atomic Heart и Steam Deck обозначался как «Можно играть», но теперь игре присвоен статус «Полностью совместимо». Это говорит о том, что что игра запустится на консоли без каких-либо дополнительных настроек.
Компания Valve, производитель Steam Deck, подтвердила эту информацию.