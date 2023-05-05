Игры
19:45, 05 мая 2023
1 мин.

Пользователи Steam Deck тоже смогут сыграть в Atomic Heart

Игру полностью оптимизировали для этой консоли

Разработчик и издатель игры Atomic Heart студия Mundfish сообщила радостную новость для поклонников их продукта и пользователей портативной консоли Steam Deck. Игра полностью оптимизирована под консоль.

Ранее рейтинг совместимости Atomic Heart и Steam Deck обозначался как «Можно играть», но теперь игре присвоен статус «Полностью совместимо». Это говорит о том, что что игра запустится на консоли без каких-либо дополнительных настроек.

Компания Valve, производитель Steam Deck, подтвердила эту информацию.

Новости партнеров
Новости партнеров