Пользователи Twitch начали уходить в сервис игровых трансляций Microsoft

До последнего не было понятно, последуют ли фанаты стримера за ним на совершенно новую платформу? Как оказалось — последуют. Не смотря на то, что Mixer от Microsoft куда меньшая и молодая платформа, чем гигант от Amazon под названием Twitch.

Миллион подписчиков за пять дней — это огромное достижение, вне зависимости от того, на какой платформе такой результат был достигнут. Тем не менее остается открытым вопрос: а как долго эти фанаты будут оставаться со своим кумиром на новой для них платформе? Хорошо, первые два месяца они будут получать эксклюзивные привилегии на бесплатной основе. А что же случится, когда им придется за это платить? Не вернутся ли они на Twitch в поисках нового стримера, за чьим творчеством они хотели бы следить?

Напомним, что самый популярный стример планеты объявил о своем уходе с сервиса Twitch, рассказав о своем новом партнерстве с Microsoft. Теперь все стримы Ninja, согласно договоренностям с компанией, будут проходить на платформе Mixer.