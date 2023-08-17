Помните древнюю Xbox 360? Её онлайн-магазин будет работать до середины 2024 года

После этой даты пользователи больше не смогут приобретать новые игры или контент для консоли. Однако стоит отметить, что все ранее купленные игры и DLC останутся доступными для пользователей как на Xbox 360, так и на более новых консолях Xbox One и Xbox Series X/S.

Если какая-либо игра была удалена с консоли, пользователи смогут скачать её снова без дополнительной оплаты.

На Xbox 360 также будет поддерживаться многопользовательский режим, при условии, что он поддерживается издателем и разработчиком игры.

Помимо этого, после указанной даты игры для Xbox 360 и Original Xbox с обратной совместимостью будут доступны для покупки на Xbox One и Xbox Series X/S на официальном сайте Xbox.