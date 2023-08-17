Помните древнюю Xbox 360? Её онлайн-магазин будет работать до середины 2024 года

Помните древнюю Xbox 360? Её онлайн-магазин будет работать до середины 2024 годаДолгоиграющая поддержка
Компания Microsoft официально объявила о закрытии своего цифрового магазина для Xbox 360. Это произойдет 29 июля 2024 года.
После этой даты пользователи больше не смогут приобретать новые игры или контент для консоли. Однако стоит отметить, что все ранее купленные игры и DLC останутся доступными для пользователей как на Xbox 360, так и на более новых консолях Xbox One и Xbox Series X/S.
Если какая-либо игра была удалена с консоли, пользователи смогут скачать её снова без дополнительной оплаты.
На Xbox 360 также будет поддерживаться многопользовательский режим, при условии, что он поддерживается издателем и разработчиком игры.
Помимо этого, после указанной даты игры для Xbox 360 и Original Xbox с обратной совместимостью будут доступны для покупки на Xbox One и Xbox Series X/S на официальном сайте Xbox.