Помните легендарную игру Fallout? Вот первые кадры из сериала от Amazon по ее мотивам

И вот, за несколько месяцев до релиза шоу, издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из него. Вместе с этим, журналисты поделились и интервью с создателями сериала.

В соответствующей статье рассказывается о главной героине Люси (в исполнении Эллы Пернелл), которая выходит из одного из легендарных «Убежищ» серии и сталкивается с постапокалиптическим пустошью, мутировавшими ужасами и постоянной угрозой смерти.