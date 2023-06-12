Помните Skyrim? Теперь это седьмая самая продаваемая игра в истории

Это позволило войти ей в топ-10 самых продаваемых игр за всю историю, заняв почётное седьмое место.

Так, проект опережает Super Mario Bros 1985 года и немного уступает Mario Kart 8 Deluxe. За последние семь лет было продано 30 млн копий игры. Таким образом, уже к 2016 году Skyrim разошёлся тиражом в 30 млн копий.

Вероятно, юбилейное издание игры в 2021 году, которое предлагало дополнительный контент, также сыграло свою роль в увеличении продаж. Кроме того, версии игры для Nintendo Switch и VR, выпущенные в 2017 и 2018 годах соответственно, также имели шансы помочь в достижении данного рубежа.

Напомним, что самой продаваемой игрой всех времён является Minecraft с 238 млн проданных копий. За ним следуют GTA, Tetris, Wii Sports, PUBG, Mario Kart 8, Skyrim, Super Mario Bros и Red Dead Redemption 2.