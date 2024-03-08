Пополнение Steam-кошелька через МТС подорожало

С 7 марта 2024 года комиссия за конвертацию при пополнении кошелька Steam увеличена с 8% до 10%. Кроме того, пользователи сторонних банков теперь должны доплачивать 50 рублей при каждом пополнении.

На официальном сайте МТС Банка информация о комиссии еще не обновлена, но служба поддержки подтвердила, что увеличение комиссии осознанное и не связано с ошибками.

Элекснет также увеличил комиссию за пополнение Steam до 10%. Причина роста комиссий, вероятно, связана с отзывом лицензии у QIWI Банка, который ранее был одним из самых популярных способов пополнения Steam-кошелька.

В любом случае, помните: перед тем, как пополнять свой баланс в Steam, нужно внимательно изучить все комиссии и сборы.