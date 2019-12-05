Популярная гоночная игра The Crew 2 продается с 75% скидкой

Бесплатные выходные состоятся абсолютно на всех платформах, на которых была выпущена игра, при этом событие уже началось — оно было намечено на 5 декабря 16 часов по московскому времени. Окончание акции намечено на 9 декабря в 23:00 по московскому времени, при этом для тех, кто следил за акцией компании, была доступна предварительное скачивание игры на площадках Uplay и EGS.

Что касательно скидки на игру, то она составляет 75%, в связи с чем игра обойдется в достаточно малые за подобного уровня проект 499 рублей. Для ее приобретения, надо пройти в Ubisoft Store.