Игры
Сегодня 19:25
Популярная гоночная игра The Crew 2 продается с 75% скидкой
При этом прямо сейчас в нее можно поиграть вообще бесплатно
Игровое издательство Ubisoft, совместно с разработчиками из Ivory Tower, официально объявили о проведении на этой неделе бесплатных выходных в популярной гоночной игре The Crew 2. Также в рамках данного события цена на игру была снижена на 75%.
Бесплатные выходные состоятся абсолютно на всех платформах, на которых была выпущена игра, при этом событие уже началось — оно было намечено на 5 декабря 16 часов по московскому времени. Окончание акции намечено на 9 декабря в 23:00 по московскому времени, при этом для тех, кто следил за акцией компании, была доступна предварительное скачивание игры на площадках Uplay и EGS.
Что касательно скидки на игру, то она составляет 75%, в связи с чем игра обойдется в достаточно малые за подобного уровня проект 499 рублей. Для ее приобретения, надо пройти в Ubisoft Store.