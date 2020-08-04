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Популярная игра о борьбе с диктатором продается за 65 рублей
Речь о приключенческом тайтле Just Cause 3
Сервис цифровой дистрибуции Steam вновь готов сделать геймерам выгодное предложение. Так, в онлайн-магазине запущена акция, в рамках которой популярная игра о борьбе с диктатором продается с 85% скидкой, то есть всего за 65 рублей.
Речь о приключенческом тайтле Just Cause 3, который представляет из себя сиквел второй части. Игрокам предоставляется возможность сыграть за уже известного по первым двум частям персонажа - Рико Родригеса. На этот раз ему предстоит противостоять диктатору, в планах у которого править как минимум всем миром.
Напомним, что в обычное время игра продается за 439 рублей, однако сейчас ее можно установить всего за 65 рублей. Однако стоит отметить, что данная стоимость актуальна ограниченное количество времени. Так, приобрести Just Cause 3 с 85% скидкой можно вплоть до 7 августа по этой ссылке.