Популярная игра о борьбе с диктатором продается за 65 рублей

Речь о приключенческом тайтле Just Cause 3, который представляет из себя сиквел второй части. Игрокам предоставляется возможность сыграть за уже известного по первым двум частям персонажа - Рико Родригеса. На этот раз ему предстоит противостоять диктатору, в планах у которого править как минимум всем миром.

Напомним, что в обычное время игра продается за 439 рублей, однако сейчас ее можно установить всего за 65 рублей. Однако стоит отметить, что данная стоимость актуальна ограниченное количество времени. Так, приобрести Just Cause 3 с 85% скидкой можно вплоть до 7 августа по этой ссылке.