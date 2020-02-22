Популярная игра от создателей Assassin's Creed подешевела вдвое

Ancestors: The Humankind Odyssey посвящена человеческой эволюции, причем затрагивает самые ранние этапы ее истории. Действие игры начинается в Африке порядка 10 млн лет назад. Игрокам предстоит расширять свою территорию, открывая при этом новые земли. Также в рамках игры необходимо постоянно развиваться от поколения к поколения, выбирая, какими навыками стоит обучиться.

Отметим, что в обычное время игра стоит порядка 1299 рублей, тогда как до 25 февраля ее можно приобрести всего за 649 рублей.