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Популярная игра от создателей Assassin's Creed подешевела вдвое
Ancestors: The Humankind Odyssey
Цифровой магазин Epic Games вновь радует геймеров выгодным предложением. Так, сервис запустил акцию, благодаря которой популярная игра от создателей Assassin's Creed подешевела вдвое. Речь о приключенческой игре с видом от третьего лица с элементами симулятора выживания - Ancestors: The Humankind Odyssey.
Ancestors: The Humankind Odyssey посвящена человеческой эволюции, причем затрагивает самые ранние этапы ее истории. Действие игры начинается в Африке порядка 10 млн лет назад. Игрокам предстоит расширять свою территорию, открывая при этом новые земли. Также в рамках игры необходимо постоянно развиваться от поколения к поколения, выбирая, какими навыками стоит обучиться.
Отметим, что в обычное время игра стоит порядка 1299 рублей, тогда как до 25 февраля ее можно приобрести всего за 649 рублей.