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Популярная игра про девушку с паранормальной способностью продается с большой скидкой
Life is Strange
Steam продолжает радовать геймеров акциями. Напомним, что ранее мы писали о распродаже серии игр про зомби апокалипсис Dead Island, которую запустил сервис, сейчас же с большой скидкой продается популярная игра про девушку с паранормальной способностью, а именно Life is Strange.
В Life is Strange игрокам предстоит играть за 18-летнюю девушку Максин, которая неожиданно открыла в себе паранормальную способность, а именно перематывать время. Так, если раньше Life is Strange Complete Season можно было приобрести за 419 рублей, то с 80% скидкой она обойдется всего в 83 рубля.
C большой скидкой можно также приобрести Life is Strange: Before the Storm, которая является приквелом к первой части. Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 429 рублей, тогда как со скидкой ее можно загрузить за 85 рублей.
Кроме того, с 82% скидкой продается комплект Life is Strange: Before the Storm Deluxe Edition, который, к слову, в обычное время доступен за 678 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить всего за 122 рубля.