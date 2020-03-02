Популярная игра про девушку с паранормальной способностью продается с большой скидкой

В Life is Strange игрокам предстоит играть за 18-летнюю девушку Максин, которая неожиданно открыла в себе паранормальную способность, а именно перематывать время. Так, если раньше Life is Strange Complete Season можно было приобрести за 419 рублей, то с 80% скидкой она обойдется всего в 83 рубля.