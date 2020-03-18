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Популярная игра ужасов о борьбе с маньяком продается с большой скидкой
Речь о Friday the 13th: The Game
В цифровом магазине Steam была запущена новая акция. В ее рамках популярная игра ужасов о борьбе с маньяком продается с большой скидкой. Речь о Friday the 13th: The Game, которая доступна в сервисе с 75% скидкой.
Friday the 13th: The Game представляет собой игру в жанре Survival horror с поддержкой многопользовательского режима. Действия игры разворачиваются в 1980 годы, в вымышленном лагере под названием “Хрустальное озеро”. По сюжеты игры за компанией вожаты охотится один из самых известных маньяков - Джейсон Вурхиз. К слову, геймеры могут играть как за одного из вожатых, так и принять на себя роль кровожадного убийцы.
Напомним, что в обычное время игра продается за 435 рублей, тогда как с учетом скидки она обойдется всего в 108 рублей. Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 24 марта.