Популярная игра ужасов о борьбе с маньяком продается с большой скидкой

Friday the 13th: The Game представляет собой игру в жанре Survival horror с поддержкой многопользовательского режима. Действия игры разворачиваются в 1980 годы, в вымышленном лагере под названием “Хрустальное озеро”. По сюжеты игры за компанией вожаты охотится один из самых известных маньяков - Джейсон Вурхиз. К слову, геймеры могут играть как за одного из вожатых, так и принять на себя роль кровожадного убийцы.

Напомним, что в обычное время игра продается за 435 рублей, тогда как с учетом скидки она обойдется всего в 108 рублей. Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 24 марта.