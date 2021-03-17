Популярная историческая стратегия Crusader Kings 3 стала временно бесплатной

Crusader Kings 3 представляет из себя глобальную стратегию в реальном времени. В игре можно выбрать царственный или просто благородный род одной из множества стран, начиная от Исландии, заканчивая Африкой. Игрокам предстоит провести свою династию сквозь века, обеспечивая процветания каждого наследника. Сделать это можно множеством способов.

Сыграть в игру бесплатно можно вплоть до 21 марта. Также сейчас на игру действует скидка - ее продают за 744 рубля вместо прежних 930. До 21 марта со скидкой можно взять и набор Crusader Kings III Royal Edition. Скачать Crusader Kings 3 можно по этой ссылке.