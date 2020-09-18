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Популярная музыкальная группа появится в онлайн-шутере PUBG
А ведь все начиналось с появления звезд шоу-бизнеса в Fortnite
Популярная K-pop группа Blackpink объединилась с игровым разработчиком PUBG Corporation. Результатом их коллаборации стало появление участниц группы в популярном онлайн-шутере PUBG.
Девушки получат собственные модели в Playerunknown’s Battlegrounds, причем за них даже можно будет сыграть, пишет издание Hypebeast. В игру также добавят тематическую airdrop-коробку, розовый автомобиль и оружие, связанное с фан-клубом группы.
Напомним, что женская группа из Южной Кореи Blackpink была основана в 2016 году. В последние годы музыка коллектива становится все более популярной: так, например, в конце июня 2020 года группа опубликовала видео на свою новую песню How You Like That. Данный ролик установил рекорд YouTube, собрав за сутки более 82 млн просмотров.