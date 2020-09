Популярная музыкальная группа появится в онлайн-шутере PUBG

Девушки получат собственные модели в Playerunknown’s Battlegrounds, причем за них даже можно будет сыграть, пишет издание Hypebeast. В игру также добавят тематическую airdrop-коробку, розовый автомобиль и оружие, связанное с фан-клубом группы.

Напомним, что женская группа из Южной Кореи Blackpink была основана в 2016 году. В последние годы музыка коллектива становится все более популярной: так, например, в конце июня 2020 года группа опубликовала видео на свою новую песню How You Like That. Данный ролик установил рекорд YouTube, собрав за сутки более 82 млн просмотров.