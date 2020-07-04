Популярная серия градостроительных симуляторов Anno продается с большой скидкой

Anno является стратегией в реальном времени, в котором геймерам предоставляется возможность выстраивать целые города. Примечательно, что большая часть тайтлов данной серии происходят во времена эпохи Возрождения и создания Империи. Причем, в игре учитываются архитектурные и культурные особенности, а также обычаи тех периодов.

Так, если ранее Anno 1800 продавалась за 1999 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 899. А всего за 214 рублей вместо прежних 856 рублей есть возможность загрузить Anno 2205: Tundra.