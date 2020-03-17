Игры
Сегодня 17:07
Популярная серия игр Assassin's Creed продается с большими скидками
Акция продлится до 26 марта
В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит новая акция, в рамках которой популярная серия игр Assassin's Creed продается с большими скидками.
Так, с 72% скидкой можно приобрести целый набор Assassin's Creed Bundle в состав которого входят Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Rogue и Assassin's Creed IV Black Flag. Напомним, что в обычное время стоимость данного комплекта составляет 5296 рублей, тогда как с учетом скидки он обойдется в 1490 рублей.
Однако игры данной серии продаются со скидкой и по отдельности. Assassin's Creed Odyssey, например, можно приобрести за 659 рублей вместо прежних 1999 рублей.
А Assassin's Creed Syndicate, в свою очередь, предлагается с 70% скидкой. Таким образом его стоимость упала с 1799 рублей до 539 рублей.
Отметим, что акция продлится до 26 марта.