Популярная серия игр Assassin's Creed продается с большими скидками

Так, с 72% скидкой можно приобрести целый набор Assassin's Creed Bundle в состав которого входят Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Rogue и Assassin's Creed IV Black Flag. Напомним, что в обычное время стоимость данного комплекта составляет 5296 рублей, тогда как с учетом скидки он обойдется в 1490 рублей.