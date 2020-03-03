Популярная серия игр Borderlands продается с большой скидкой

С 75% скидкой, в свою очередь, можно приобрести стандартную версию Borderlands 2. Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 1340 рублей, тогда как с учетом скидки она обойдется всего в 335 рублей.

Кроме того, в два раза подешевела и стоимость прошлогодней новинки Borderlands 3. Так, благодаря распродаже тайтл можно загрузить всего за 999 рублей.