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Популярная серия игр Borderlands продается с большой скидкой
Скидки до 78%
Хорошая новость для всех любителей игр в жанре шутера от первого лица. Прямо сейчас в онлайн-магазине Humble Bundle с большой скидкой продается популярная серия игр Borderlands.
Так, если раньше стоимость издания Borderlands 2: Game of the Year составляла порядка 2680 рублей, то в рамках акции ее можно приобрести с 78% скидкой, а именно за 589 рублей.
Borderlands 2 - трейлер
С 75% скидкой, в свою очередь, можно приобрести стандартную версию Borderlands 2. Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 1340 рублей, тогда как с учетом скидки она обойдется всего в 335 рублей.
Кроме того, в два раза подешевела и стоимость прошлогодней новинки Borderlands 3. Так, благодаря распродаже тайтл можно загрузить всего за 999 рублей.
Borderlands 3 - трейлер на русском языке
Ознакомиться с полным списком игр серии, которые доступны по сниженной стоимости, можно по ссылке.