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Популярная серия игр Call of Duty продается с большими скидками
Акция продлится до 19 апреля
Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle запустил новую акцию, которая придется по нраву любителям шутеров. Так, в ее рамках популярная серия игр Call of Duty продается с большими скидками.
Так, если ранее издание Call of Duty: Advanced Warfare - Gold Edition продавалось за 4442 рублей, то в рамках распродажи его можно ухватить с 75% скидкой, а именно за 1110 рублей.
С большой скидкой можно также приобрести Call of Duty: Infinite Warfare, стоимость которой упала с 4442 рублей до 1465.
А за 1110 рублей вместо прежних 1480 можно ухватить Call of Duty: Modern Warfare 2.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр, которые участвуют в данной распродаже, можно по этой ссылке. Также отметим, что акция является временной и закончится уже 19 апреля.