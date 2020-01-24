Популярная серия игр The Sims продается по максимальным скидкам

В рамках акции стандартное издание The Sims 4 можно приобрести всего за 499 рублей ( 75% скидка) вместо прежних 1999 рублей.

50% скидка коснулась дополнения “ В университете”, благодаря которому ваши симсы смогут посещать учебные занятия, а в дальнейшем построить карьеру инженера, учителя или же юриста. Напомним, что в обычное время данное дополнение стоит 1999 рублей.

Кроме того, по 50% скидке можно также купить такие дополнения, как “Жизнь на острове”, “Путь к славе”, “Времена года”, “Жизнь в городе” и многие другие. С полным списком дополнений, участвующих в акции, можно ознакомиться на официальном сайте Origin.