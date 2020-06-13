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Сегодня 15:38
Популярная серия стратегических игр Total War продается со скидками до 75%
Акция продлится до 15 июня
Череда выгодный акций на игры продолжается. На этот раз в онлайн-магазине Humble bundle популярная серия стратегических игр Total War продается со скидками до 75%.
Так, Total War: THREE KINGDOMS можно ухватить за 501 рубль вместо прежних 626 рублей.
А с 75% скидкой можно купить коллекцию Total War: SHOGUN 2 Collection, которая включает в себя ряд дополнительного контента. Напомним, что в обычное время данный комплект продается за 3483 рубля, тогда как сейчас его можно приобрести всего за 870 рублей.
Также распродажа затронула Total War: WARHAMMER® II. Если ранее игра была доступна за 4180 рублей, то сейчас она предлагается за 1421.
Акция продлится вплоть до 15 июня. Ознакомиться со всеми тайтлами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.