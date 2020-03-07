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Популярная серия видеоигр Hitman продается с огромными скидками
До 73%
Онлайн-магазин GOG запустил новую распродажу, в рамках которой популярная серия видеоигр Hitman продается с огромными скидками. Скидки достигают 73%.
Так, если ранее Hitman: Absolution можно было приобрести за 399 рублей, что тоже является невысокой стоимостью для данной игры, то сейчас ее можно купить всего лишь за 104 рубля.
Со скидкой также продается Hitman: Blood Money. Напомним, что в обычное время стоимость данной игры составляет 289 рублей, тогда как с учетом скидки цена упала до 79 рублей.
И почти даром, а именно за 39 рублей, сервис отдает Hitman 3: Contracts, которую ранее можно было приобрести за 149 рублей.
Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже через пять часов, поэтому любителям популярной серии видеоигр Hitman стоит поторопиться. Ознакомиться с остальными играми, которые доступны со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.