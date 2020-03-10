Популярная шутерная серия Painkiller продается с большой скидкой

Painkiller представляет собой шутер от первого лица. Во вселенной игры между силами Ада и Рая грядет война, в которой поневоле оказываются души обычных людей, которые находятся в заключении Чистилища. Они то и должны противодействовать войскам Ада. К слову, именно таким персонажем и является главный герой, за которого предстоит играть геймерам.

Так, если раньше Painkiller Hell & Damnation стоила порядка 299 рублей, то с учетом скидки она обойдется всего в 74 рубля.

А Painkiller Hell & Damnation - City Critters, в свою очередь, доступна всего за 36 рублей, вместо прежних 150 рублей.

Кроме того, с 80% скидкой можно приобрести комплект Painkiller Complete Pack, в которых входя сразу несколько изданий, включая вышеперечисленные. Напомним, что в обычное время он доступен за 1099 рублей, тогда как с учетом скидки его стоимость упала до 219 рублей.