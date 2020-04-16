Популярная стратегия в реальном времени Warhammer 40,000: Dawn of War III продается с 80% скидкой

Напомним, что в обычное время данный тайтл можно приобрести за 1799 рублей, тогда как с учетом скидки его можно купить всего лишь за 359 рублей. Однако и это еще не все, со скидкой также продается набор под названием Core Collection, в состав которого входят вторая часть данной серии, третья, а также издание Game of the Year. Его стоимость, к слову, упала с 2967 рублей до 1450.

Стоит отметить, что данная акция является временной и закончится уже завтра. Купить игру с 80% скидкой можно по этой ссылке.