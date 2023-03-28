Игры
23:03, 28 марта 2023
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Популярная западная хакерша объявила о будущем взломе новой Resident Evil 4 Remake

Если это будет интересно пиратскому сообществу

Популярная западная хакерша Empress, известная взломом игры Hogwarts Legacy, анонсировала взлом нового хоррора Resident Evil 4 Remake. Она рассказала, что не спешит с хаком, потому что занята обходом защиты некоей другой игры.

Популярная западная хакерша объявила о будущем взломе новой Resident Evil 4 Remake

Фото: Сapcom.com

В отношении Resident Evil 4 Remake Empress отметила, что игра защищена новейшей антипиратской системой Denuvo, которую она всё равно может обходить. Она взламывала много игр, зашифрованных Denuvo, в том числе Hogwarts Legacy.

Также девушка рассказала, что не спешит заниматься созданием «кряка» для Resident Evil 4, но если пиратское сообщество проявит большой интерес к игре, она незамедлительно займётся взломом.

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