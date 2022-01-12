Популярнее Xbox 360: новое поколение консолей Xbox Series X/S стало самым успешным в истории Microsoft

По данным популярного аналитика Даниэля Ахмада, речь идёт о 12 млн устройствах. При этом количество непосредственно проданных консолей он называть не стал.

Но даже на основе имеющихся данным был сделан вывод, что новые консоли Microsoft — самые популярные в истории бренда. Даже популярнее Xbox 360 и Xbox One.

Отметим, что за последние несколько месяцев редмондцы показали удивительный рост популярности своей приставки. Так, если ещё в октябре 2021 года число отгруженных консолей достигало 8 млн штук, то уже сейчас эта цифра больше на 4 млн — рост составляет 50%!

При этом важно понимать, что до сих пор «старшая» модель линейки — Xbox Series X — остаётся достаточно дефицитным устройством.