Популярнее Xbox 360: новое поколение консолей Xbox Series X/S стало самым успешным в истории Microsoft

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Популярнее Xbox 360: новое поколение консолей Xbox Series X/S стало самым успешным в истории MicrosoftИ это несмотря на мировой дефицит
В сети появилась информация о том, сколько экземпляров Xbox Series X и Series S отгрузила Microsoft на прилавки магазинов.
По данным популярного аналитика Даниэля Ахмада, речь идёт о 12 млн устройствах. При этом количество непосредственно проданных консолей он называть не стал.
Но даже на основе имеющихся данным был сделан вывод, что новые консоли Microsoft — самые популярные в истории бренда. Даже популярнее Xbox 360 и Xbox One.
Отметим, что за последние несколько месяцев редмондцы показали удивительный рост популярности своей приставки. Так, если ещё в октябре 2021 года число отгруженных консолей достигало 8 млн штук, то уже сейчас эта цифра больше на 4 млн — рост составляет 50%!
При этом важно понимать, что до сих пор «старшая» модель линейки — Xbox Series X — остаётся достаточно дефицитным устройством.
Источник: DNS Club