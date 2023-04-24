Популярнейший шутер Call of Duty выпустят в виде... настольной игры

Сбор средств для реализации проекта начнётся на платформе Kickstarter уже осенью 2023 года. Цель создателей — перенести атмосферу и опыт CoD в мир настольных игр.

Проект будет основан на сюжете Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. Игрокам предложат встретиться с любимыми персонажами и использовать хорошо знакомое оружие.