Популярнейший шутер Call of Duty выпустят в виде... настольной игры

Популярнейший шутер Call of Duty выпустят в виде... настольной игрыЕсть все шансы получить её до конца 2023-го
Компания Arcane Wonders, известный разработчик настольных игр, объявила о своих планах создать настольную версию популярного шутера Call of Duty.
Сбор средств для реализации проекта начнётся на платформе Kickstarter уже осенью 2023 года. Цель создателей — перенести атмосферу и опыт CoD в мир настольных игр.
Проект будет основан на сюжете Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. Игрокам предложат встретиться с любимыми персонажами и использовать хорошо знакомое оружие.
Ожидается, что Call of Duty: The Board Game поступит в продажу к праздничному сезону. Базовая версия игры будет стоить около $50. Покупатели смогут комбинировать разные наборы для сражений с участием до четырёх игроков.
Известно также о планах Arcane Wonders выпускать дополнения, включая зомби-режим, хотя подробности пока не раскрываются.