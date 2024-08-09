Популярное шоу с Netflix слили в сеть за три месяца до официального релиза

Записи оказались в руках хакеров, распространивших шоу по интернету, включая Reddit и другие площадки.

Похищенные эпизоды были взяты из студии дубляжа и представляют собой черновики с низким качеством и водяными знаками. Фанатам рекомендуется быть осторожными, чтобы избежать спойлеров.

Официальная премьера второго сезона «Аркейна» запланирована на 2 ноября на Netflix. Ранее стриминговый сервис опубликовал два тизера — с Вай в роли стражи Пилтовера и крадущимся Хеймердингером.

Озвучивающая Джинкс актриса отметила, что работа над продолжением оказалась для нее эмоционально сложной.