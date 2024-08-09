Популярное шоу с Netflix слили в сеть за три месяца до официального релиза

Опубликовано 09 августа 2024, 08:51
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Популярное шоу с Netflix слили в сеть за три месяца до официального релизаВнезапно
За три месяца до официального релиза в сеть утекли пять серий второго сезона популярного шоу «Аркейн» от Netflix.
Записи оказались в руках хакеров, распространивших шоу по интернету, включая Reddit и другие площадки.
Похищенные эпизоды были взяты из студии дубляжа и представляют собой черновики с низким качеством и водяными знаками. Фанатам рекомендуется быть осторожными, чтобы избежать спойлеров.
Официальная премьера второго сезона «Аркейна» запланирована на 2 ноября на Netflix. Ранее стриминговый сервис опубликовал два тизера — с Вай в роли стражи Пилтовера и крадущимся Хеймердингером.
Озвучивающая Джинкс актриса отметила, что работа над продолжением оказалась для нее эмоционально сложной.