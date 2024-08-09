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Опубликовано 09 августа 2024, 08:51
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Популярное шоу с Netflix слили в сеть за три месяца до официального релиза

Внезапно
За три месяца до официального релиза в сеть утекли пять серий второго сезона популярного шоу «Аркейн» от Netflix.
Популярное шоу с Netflix слили в сеть за три месяца до официального релиза
© Reddit

Записи оказались в руках хакеров, распространивших шоу по интернету, включая Reddit и другие площадки.

Похищенные эпизоды были взяты из студии дубляжа и представляют собой черновики с низким качеством и водяными знаками. Фанатам рекомендуется быть осторожными, чтобы избежать спойлеров.

Официальная премьера второго сезона «Аркейна» запланирована на 2 ноября на Netflix. Ранее стриминговый сервис опубликовал два тизера — с Вай в роли стражи Пилтовера и крадущимся Хеймердингером.

Озвучивающая Джинкс актриса отметила, что работа над продолжением оказалась для нее эмоционально сложной.

Источник:Reddit
Автор:Булат Кармак
Теги:
#League of Legends
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#Netflix