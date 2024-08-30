Популярность Xbox Series X в Японии резко взлетела на фоне подорожания PS5

По данным Automaton, консоль от Microsoft быстро поднялась на 8-е место в рейтинге продаж на сайте Yodobashi, одном из крупнейших ритейлеров страны, хотя еще вчера она не входила в топ-100.

Повышение цен на PS5 сделало Xbox Series X более выгодной покупкой, так как теперь она стоит на $100 дешевле. Также приобретение консоли от Sony стало проблематичным из-за дефицита на складах, что заставило японских геймеров искать альтернативы.

Для Microsoft это приятная неожиданность, особенно накануне выпуска новых моделей Xbox, включая цифровую версию Series X с 2 ТБ SSD.

В то же время Sony может столкнуться с трудностями при запуске PlayStation 5 Pro, несмотря на его улучшенные характеристики, поскольку японские потребители уже начинают рассматривать Xbox как привлекательный вариант.