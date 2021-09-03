Популярную игру Civilization VI с дополнениями продают со скидкой 91%

Так, с 91% скидкой продается издание Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition. В его состав вошел сам тайтл, а также порядка восьми дополнений. Напомним, что в обычное время данный комплект продают за 6 071 рубль, тогда как сейчас его можно ухватить всего за 519.

Помимо прочего, Civilization VI сейчас доступна со скидкой и отдельно от набора. Приобрести ее можно с 85% скидкой — цена упала с 1 999 рублей до 299.

Воспользоваться данным предложением можно вплоть до 16 сентября. Купить Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition можно перейдя по этой ссылке. Отдельно игру можно найти по этой.