Популярную игру Resident Evil 2 отдают за полцены

Resident Evil 2 является ремейком одной из самых знаменитых игр всех времен, вышедшей в далеком 1998 году. В игре геймерам предоставляется выбор главного героя. Так, можно сыграть за неопытного полицейского Леона Кеннеди или же за студентку Клэр Редфилд. Причем как у Леона, так и у Клэр в игре присутствуют отдельные сюжетные кампании, благодаря чему можно узнать историю с разных сторон. По сюжету героям необходимо выбраться из инфицированного зомби-вирусом города.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1599 рублей, тогда как до 15 апреля игру можно приобрести с 50% скидкой, то есть всего за 799 рублей.