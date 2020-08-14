Популярную онлайн-игру Fortnite заблокировали в Google Play и App Store

Данное нововведение уменьшило стоимость внутриигровой валюты, поскольку благодаря прямым платежам пользователи не тратятся на комиссии Google и Apple. Стоит отметить, что размер комиссии в том же App Store достигает 30%. В то же время, приобретая 1000 V-bucks в Google Play нужно отдать 10 долларов, тогда как прямым платежом Epic можно заплатить 8 долларов.

Инициатива, разумеется, не пришлась по нраву представителям Apple и Google. Так, в скором времени компании заблокировали популярный тайтл в своих магазинах приложений, объясняя это тем, что игра нарушает общие правила, применимые для всех разработчиками, и которые призваны обеспечить безопасность магазинов приложений для пользователей. Epic Games, в свою очередь, не согласна с данным исходом и уже направила соответствующую жалобу на Apple.