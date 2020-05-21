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Популярную ролевую игру "Ведьмак" можно забрать бесплатно и навсегда
Бесплатные раздачи в последнее время не перестают радовать
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Правда, для того, чтобы заполучить “Ведьмака” в собственную библиотеку, надо выполнить небольшой ряд условий. Так, для начала, необходимо подписаться на новостную рассылку сервиса. После этого необходимо добавить “Гвинт” в список своих игр, для чего ее будет необходимо скачать. И вот после всего этого долгожданная ролевая игра станет вашей, причем без какого-либо конечного срока.
Напомним, что судя по последним слухам, “Ведьмак 3” может стать новой игрой, которая будет раздаваться безвозмездно в онлайн-магазине Epic Games Store. Сейчас там можно скачать GTA V.