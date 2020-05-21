Популярную ролевую игру "Ведьмак" можно забрать бесплатно и навсегда

Правда, для того, чтобы заполучить “Ведьмака” в собственную библиотеку, надо выполнить небольшой ряд условий. Так, для начала, необходимо подписаться на новостную рассылку сервиса. После этого необходимо добавить “Гвинт” в список своих игр, для чего ее будет необходимо скачать. И вот после всего этого долгожданная ролевая игра станет вашей, причем без какого-либо конечного срока.