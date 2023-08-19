Популярную среди детей Roblox обвинили в заманивании их в азартные игры

Согласно иску, на внешних сайтах дети играют в блэкджек, игровые автоматы, рулетку и другие азартные игры, используя Robux — внутриигровую валюту Roblox. Дети тоже участвуют в обвинении, как второстепенные истцы. Матери утверждают, что на самом сервисе Roblox азартных игр нет, но детей приглашают на сторонние сайты — официальные, с «весёлыми и честными играми».

В экосистеме Roblox эти ресурсы находятся с 2019 года. Поэтому и Roblox, и все сторонние сайты включены в иск в качестве ответчиков.