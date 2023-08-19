Игры
15:48, 19 августа 2023
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Популярную среди детей Roblox обвинили в заманивании их в азартные игры

На платформу подали в суд

Игровой онлайн-сервис Roblox, позволяющий любому пользователю создавать свои игры и участвовать в созданных другими игроками, столкнулся с коллективным иском, поданным от лица двух матерей, Рэйчел Колвин и Даниэль Сасс, обвинивших платформу в заманивании детей в азартные игры на сторонних сайтах.

Согласно иску, на внешних сайтах дети играют в блэкджек, игровые автоматы, рулетку и другие азартные игры, используя Robux — внутриигровую валюту Roblox. Дети тоже участвуют в обвинении, как второстепенные истцы. Матери утверждают, что на самом сервисе Roblox азартных игр нет, но детей приглашают на сторонние сайты — официальные, с «весёлыми и честными играми».

В экосистеме Roblox эти ресурсы находятся с 2019 года. Поэтому и Roblox, и все сторонние сайты включены в иск в качестве ответчиков.

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