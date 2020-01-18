Популярную стратегию Beholder раздают бесплатно при покупке второй части на распродаже

Так, прямо сейчас любой желающий может получить бесплатно первую часть популярной стратегической игры Beholder, если купит ее вторую часть. Причем, что интересно, вторая часть продается с огромной скидкой в 60% — то есть ее буквально здесь и сейчас можно купить за 144 рубля вместо привычных 360. И получить в подарок первую часть. Не часто в Steam проходят подобные акции, а эта в какой-то степени особенная, так как напрямую касается наших, российских разработчиков.

Те, кого предложение заинтересовало, должны поторопиться, так как уже завтра вечером оно перестанет быть актуальным.