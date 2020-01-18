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Популярную стратегию Beholder раздают бесплатно при покупке второй части на распродаже
И что самое главное, за ее разработку отвечала российская компания
В России производится огромное количество различных как компьютерных, так и консольных игр. Да, к сожалению, отечественные игроделы не могут похвастаться частыми победами, особенно на зарубежном рынке, но, как ни странно, такие игроделы все же есть. И именно одна из таких команд устроила аттракцион невиданной щедрости в Steam.
Так, прямо сейчас любой желающий может получить бесплатно первую часть популярной стратегической игры Beholder, если купит ее вторую часть. Причем, что интересно, вторая часть продается с огромной скидкой в 60% — то есть ее буквально здесь и сейчас можно купить за 144 рубля вместо привычных 360. И получить в подарок первую часть. Не часто в Steam проходят подобные акции, а эта в какой-то степени особенная, так как напрямую касается наших, российских разработчиков.
Те, кого предложение заинтересовало, должны поторопиться, так как уже завтра вечером оно перестанет быть актуальным.