Популярную стратегию про самураев Total War: Shogun 2 можно будет бесплатно забрать в Steam

На сайте обычно собираются данные о текущих и будущих предложениях сервиса Valve. В этот раз, например, стало известно, что уже с 27 апреля по 1 мая в Steam будут раздавать Total War: Shogun 2, благодаря чему любой желающий сможет добавить ее в свою библиотеку.

Напомним, что Shogun 2 является одной из самых высокооцененных игр в серии: на Metacritic у нее 90 баллов, а в Steam она имеет оценку “очень положительно”. Несмотря на то, что игре практически 10 лет, она все еще продолжает пользоваться определенной популярностью не только у любителей Total War, но и в целом у многих игроков по всему миру.