Популярные боевики Watch Dogs продаются со скидками

Так, купить Watch Dogs можно с 75% скидкой — всего за 374 рубля вместо исходных 1 499.

Watch Dogs 2, в свою очередь, предлагается с 80% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 999 рублей, тогда как сейчас — за 399.

На 80% упала стоимость Watch Dogs Complete Edition — с 1 899 рублей до 474.

Перейти к остальным играм, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.

Напомним, что сейчас в сервисе проходит еще одна распродажа, посвященная играм издателя 2К — это Borderlands, XCOM и не только. Перейти к ней можно по этой ссылке.