Популярные боевики Watch Dogs продаются со скидками

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Популярные боевики Watch Dogs продаются со скидкамиДо 24 сентября
Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle продолжает запускать выгодные акции со скидками на популярные игры. На этот раз стартовала распродажа франшизы Watch Dogs.
Так, купить Watch Dogs можно с 75% скидкой — всего за 374 рубля вместо исходных 1 499.
Watch Dogs 2, в свою очередь, предлагается с 80% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 999 рублей, тогда как сейчас — за 399.
На 80% упала стоимость Watch Dogs Complete Edition — с 1 899 рублей до 474.
Перейти к остальным играм, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.
Напомним, что сейчас в сервисе проходит еще одна распродажа, посвященная играм издателя 2К — это Borderlands, XCOM и не только. Перейти к ней можно по этой ссылке.