Игры
Сегодня 15:16
Популярные детективные игры продаются со скидками до 80%
Акция запущена сервисом Humble Bundle
В цифровом магазине Humble Bundle запущена новая акция, благодаря которой на популярные детективные игры действуют большие скидки, достигающие, к слову, 80%.
Так, если ранее Batman: Arkham Collection продавалась за 4720 рублей, то сейчас, благодаря 75% скидке ее можно купить всего за 1180. А издание Batman: Arkham Origins, в свою очередь, можно купить за 393 рубля вместо прежних 1573.
С 80% скидкой, в свою очередь, можно приобрести Sherlock Holmes: The Devil's Daughter. Напомним, что в обычное время тайтл доступен за 3933 рублей, тогда как сейчас он предлагается за 786.
А за 2832 рублей можно приобрести приключенческий детектив The Sinking City, который ранее был доступен за 4720.
Ознакомиться с полным списком игр, доступных со скидкой в рамках распродажи, можно по этой ссылке.