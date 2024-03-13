Популярные эмуляторы консолей Nintendo для Android начали пропадать после блокировки Yuzu

Pizza Boy, известный эмулятор GameBoy, GameBoy Color и GameBoy Advance, уже удален из Google Play Store. Разработчик Davide Berra не стал напрямую связывать это решение с Nintendo, но заявил, что его семья для него важнее.

Strato, перспективный эмулятор Switch, лишился одного из главных разработчиков. Lynx не стал открыто говорить о причинах ухода, но намекнул на влияние Nintendo.

Drastic, эмулятор NDS с долгой историей, будет удален из Play Store, а его код станет открытым. Разработчик говорит, что это было в планах, но действия Nintendo «ускорили процесс».

Другие эмуляторы также испытывают трудности. Разработчик DuckStation (PS1) «устал» от Android, ссылаясь на политику Google, требующую от разработчиков раскрывать свои имена.

AetherSX2 (PS2) был удален из Play Store, но его «ответвление» NetherSX2 доступно для скачивания.

В целом, ситуация с эмуляторами на Android нестабильна. С одной стороны, Nintendo активно борется с пиратством. С другой стороны, политика Google создает дополнительные трудности для разработчиков.