Игры
Сегодня 13:22
Популярные гоночные игры продаются с огромными скидками
Скидки до 80%
Онлайн-магазин Humble Bundle запустил новую акцию, в рамках которой популярные гоночные игры продаются с огромными скидками.
Так, если ранее The Crew 2 продавалась за 1999 рублей, то благодаря акции ее можно приобрести всего за 499 рублей ( 75% скидка).
Кроме того, со скидкой можно также загрузить прошлогоднюю новинку, а именно гоночную игру GRID, стоимость которой, в рамках акции, упала с 2989 рублей до 1494 рублей ( 50% скидка).
А всего за 836 рублей вместо прежних 2092 рублей можно установить DiRT Rally 2.0.
Ознакомиться с полным списком гоночных игр, которые доступны со скидками, можно по этой ссылке. Отметим, что акция является временной и закончится уже 17 марта.