Популярные игры для PlayStation упали в цене

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Популярные игры для PlayStation упали в ценеДо 2 сентября
В официальной магазине игр для консоли PlayStation стартовала новая акция. Со скидками вплоть до 80% распродают популярные игры, вроде Ведьмака, Resident Evil и прочих.
Так, файтинг TEKKEN 7 подешевел на 70%. Напомним, что ранее его продавали за 2 599 рублей, тогда как сейчас он доступен всего за 519.
С 77% скидкой продается Assassin's Creed Одиссея – DELUXE EDITION. Стоимость данного комплекта упала с 4 999 рублей до 1 149.
Ведьмак 3: Дикая Охота — издание Игра года, в свою очередь, предлагается ухватить с 80% скидкой, то есть за 519 рублей вместо исходных 2 599.
Закончится аттракцион неслыханной щедрости уже 2 сентября. Ознакомиться со всем ассортиментом игр, которые доступны со скидками, можно перейдя по этой ссылке.