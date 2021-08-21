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Популярные шутеры распродают со скидками до 90%От Metro Exodus до Far Cry
В сервисе цифровой дистрибуции Humble bundle стартовала большая распродажа шутеров. Участвуют в ней Metro Exodus, BioShock, Far Cry и другие хиты, а размер максимальной скидки достигает 90%.
Так, ухватить BioShock: The Collection предлагается с 80% скидкой, то есть за 893 рубля вместо исходных 4 468. Отметим, что в это издание вошли BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite.
Far Cry 4, в свою очередь, можно купить с 70% скидкой. Напомним, что в обычное время игру продают за 1 801 рублей, тогда как сейчас она доступна за 540.
На 90% упала стоимость юмористического шутера Serious Sam 3: BFE. Так, если ранее его продавали за 2 978 рублей, то сейчас — за 297.
Посмотреть все шутеры, на которые сейчас действует скидка, можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа через 16 дней.