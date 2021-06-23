Популярные шутеры серии Far Cry отдают со скидками до 90%

Так, например, Far Cry 3 Classic Edition продаётся всего лишь за 3 доллара (217 рублей), в то время как обычно за проект просят 30 долларов (около 2,2 тыс рублей) — размер скидки составляет 90%.

Также приятно удивила Far Cry 5. За неё у владельцев Xbox просят всего 6 долларов (435 рублей). Обычно игра предлагается за 60 долларов (около 4,3 тыс рублей). Здесь скидка поскромнее, «всего» 85%.